Coronavirus: Boschi (Iv), a Genova prima nave ospedale tra una settimana, bene Toti

- Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in un post su Facebook, plaude alla decisione del governatore della Liguria e spiega: "Ieri ho proposto di usare le navi da crociera e i traghetti fermi nei porti come ospedali d’emergenza. Oggi Toti annuncia che a Genova la prima nave ospedale sarà pronta in una settimana. Bene così, avanti tutti insieme". (Rin)