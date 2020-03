Brasile: oggi esito test coronavirus per Bolsonaro, il presidente in diretta con mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso per oggi il risultato del test che il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha effettuato per verificare se è stato contagiato dal nuovo coronavirus. Il capo dello stato si è sottoposto all'esame dopo che si è accertata la positività di un suo stretto collaboratore, il segretario alla comunicazione Fabio Wajngarten. I due erano parte della comitiva che si è recata in Florida e che - sabato scorso - ha avuto una cena di lavoro con il presidente Usa, Donald Trump. In attesa di conoscere il risultato del test, cui è stato sottoposto l'intero staff e la famiglia del presidente, Bolsonaro è comparso in una delle sue consuete dirette su facebook, dotato di mascherina. "Sono con la maschera perché una delle persone che ha viaggiato con me nel volo che è atterrato a San paolo, ha fatto l'esame ed è risultato positivo. Non abbiamo ancora il mio risultato", ha detto Bolsonaro: "Stano dicendo che è negativo, spero che questa 'fake new' sia vera", ha ironizzato Bolsonaro. (segue) (Brb)