Brasile: oggi esito test coronavirus per Bolsonaro, il presidente in diretta con mascherina (2)

- Nella notte, la Casa Bianca ha fatto sapere di analizzare la possibilità che il presidente Trump sia stato esposto al coronavirus, dopo il contatto con il funzionario brasiliano. L'amministrazione sta valutando chi potrebbe essere stato esposto al virus e non ha determinato i passi successivi, ha detto Stephanie Grisham, addetta stampa della Casa Bianca. Grisham ha detto che Trump, 73 anni, e il vicepresidente Mike Pence, 60 anni, non hanno avuto “quasi nessuna interazione” con il funzionario brasiliano e non hanno bisogno di essere testati per il virus. In precedenza, lo stesso Trump aveva detto di aver appreso della notizia, mostrandosi comunque tranquillo. “Ho sentito qualcosa in merito. Abbiamo avuto una cena insieme a Mar-a-Lago con l’intera delegazione”, ha detto Trump, spiegando che non ci sono stati però comportamenti particolari per farlo preoccupare. (segue) (Brb)