Coronavirus: Torino, agevolazioni di Iren nel pagamento delle bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iren si muove con agevolazioni in favore degli utenti per far fronte agli affanni dovuti al coronavirus: da oggi, venerdì 13 marzo, tutti - sia famiglie che imprese - possono chiedere di rinviare il pagamento della prossima bolletta (spostando in avanti di 30 giorni la data di scadenza) oppure, in alternativa, possono chiedere di rateizzare la bolletta stessa in tre rate, nei tre mesi successivi. Si tratta di un'opportunità che vale per tutte le forniture - gas, luce e teleriscaldamento - le cui bollette siano in scadenza in un periodo di tempo preciso: da oggi, 13 marzo, fino al 30 aprile prossimo. Devono essere relative, puntualizza Iren, a servizi collegati a regolare rapporto di fornitura. Per le bollette con importi superiori a 4500 euro, inoltre, saranno definiti piani di rateizzazione specifici. Iren chiarisce che, in ogni caso, non saranno applicati interessi passivi per il ritardato pagamento. (segue) (Rpi)