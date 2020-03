Coronavirus: Torino, agevolazioni di Iren nel pagamento delle bollette (2)

- Per chiedere queste agevolazioni bisogna contattare il Servizio clienti di Iren, utilizzando i canali di contatto messi a disposizione dall'azienda (call center, app, sito web). Non solo. Il gruppo Iren ha interrotto - già da lunedì 9 marzo - ogni sospensione (o riduzione) di forniture (gas, luce e teleriscaldamento) dovuta a morosità. «In un momento di grave emergenza per l’Italia, Iren conferma l’attenzione ai territori serviti, alle persone e ai propri clienti», dichiara il presidente, Renato Boero. (Rpi)