Russia: Banca centrale, inflazione potrebbe tornare ai quattro punti percentuali

- L’inflazione in Russia potrebbe tornare alla soglia del 4 per cento prima di quanto la Banca centrale aveva previsto, ma il rallentamento dell’economia globale potrebbe influenzare di nuovo il dato nel medio termine. Lo si apprende da un rapporto dell’istituto di emissione. “A questo contribuiranno anche la crescente incertezza che sta interessando i mercati, e una politica monetaria più stringente da parte di alcuni paesi”, si legge nel documento, in cui viene ribadito che all’inflazione nel breve termine contribuirà senza dubbio la recente svalutazione del rublo. (Rum)