Germania: coronavirus, ministro Economia non esclude nazionalizzazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel contrasto agli effetti del coronavirus sull'economia, il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, “non esclude la nazionalizzazione temporanea” delle imprese in gravi difficoltà. “Vogliamo evitare che imprese sane dal punto di vista economico cadano nell'insolvenza”, ha dichiarato Altmaier durante un'intervista rilasciata oggi al settimanale tedesco “Der Spiegel”. Inoltre, Altmaier si è posto l'obiettivo di evitare che la Germania scivoli in recessione a causa della pandemia. Tuttavia, a tal fine, il ministro dell'Economia tedesco intende mantenere il “freno al debito”, disposizione della Costituzione tedesca (articolo 115) secondo cui le entrate e le uscite devono, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale principio è rispettato se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del Pil. (Geb)