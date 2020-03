Coronavirus: Possanzini (Si), Campidoglio e municipi facciano proposte per supportare persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana nel X municipio di Roma, chiede che il Campidoglio e i municipi mettano in campo proposte coordinate per dare ristoro e aiuto alle persone più fragili e più esposte.In una nota Possanzini spiega: "Anziani, malati, persone con disabilità, donne esposte a violenza domestica, persone che vivono sole, non possono essere abbandonate in questi giorni di fermo delle attività e di drastica riduzione degli spostamenti, con il rischio per altro di finire nel mirino di chi potrebbe approfittare di una condizione di smarrimento e di confusione. L'amministrazione cittadina di Roma Capitale, in sinergia con tutti i municipi, avrebbe già dovuto attivare servizi a sostegno delle persone più esposte". Possanzini spiega che sul "sito del Comune di Roma si trovano alcune indicazioni di massima" che "però non servono minimamente a fronteggiare l'emergenza. Non è stato istituito alcun servizio di emergenza per assistere persone anziane, malati, persone con disabilità, cioè persone che hanno esigenze di approvvigionamento di beni di prima necessità, come farmaci o generi alimentari, per i quali non riescono a provvedere autonomamente in quanto impossibilitati a muoversi. Non c'è nessuna indicazione sul posticipo delle scadenze dei tributi locali, non c'è alcuna indicazione sulla gestione di chi a casa non può restare semplicemente perché casa non ce l'ha e cioè le persone senza fissa dimora". Per Possanzini "c'è bisogno di volontà politica e di una cabina di regia coordinata da Roma Capitale che organizzi le attività solidali nei municipi". (Com)