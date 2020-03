Ungheria: produzione industriale cresce del 2,4 per cento a gennaio

- La produzione industriale ungherese a gennaio 2020 è cresciuta del 2,4 per cento su base annua. Lo rende noto l'Ufficio centrale di statistica (Ksh) di Budapest, confermando le sue stime preliminari. Tenuto conto del calendario dei giorni lavorativi, la crescita è del 2,7 per cento. Su base mensile la produzione industriale sale del 4,6 per cento. Il settore automobilistico segna un +10,6 per cento su base annuale, dopo il calo dei mesi precedenti. I settori dell'informatica, elettronica e strumenti ottici crescono dell'8,4 per cento. I prodotti alimentari, bevande e tabacchi aumentano invece del 5,3 per cento. (Vap)