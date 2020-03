Coronavirus: Lega, inaccettabile tir italiani bloccati al Brennero, Ue assente e governo debole

- I deputati e senatori veneti della Lega denunciano che "quello che sta avvenendo in questi giorni sul confine italo-austriaco, con migliaia di mezzi pesanti in fila per giorni interi senza alcuna giustificazione, lo abbiamo visto tutti ed è di una gravità assoluta". Parlano di "una vergogna senza pari perpetrata nei confronti delle aziende di trasporto italiane che - spiegano i parlamentari in una nota - stanno subendo danni gravissimi, poveri autisti che sono costretti a giornate infinite ai cigli della strada senza alcuna assistenza, sta causando danni enormi alla catena di produzione industriale italiana che non riesce a consegnare le proprie merci in tempo e sta provocando un danno di immagine incredibile alla nostra nazione". Tutto questo, prosgeuono, "a causa di un comportamento ostruzionistico da parte dell'Austria mentre a nulla sono valsi i tentativi e le azioni mosse dal ministro degli Esteri per cercare di migliorare la situazione. Ancora una volta abbiamo provato sulla nostra pelle quanto sia debole il nostro governo e quanto questa Europa se ne freghi dell'Italia, anche in occasione della gravissima situazione sanitaria e industriale che stiamo vivendo".(Com)