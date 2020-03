Coronavirus: India invia medici in Italia per sottoporre a test indiani da rimpatriare

- Una squadra di medici indiani è partita per l’Italia, con un volo diretto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), per sottoporre ai test del coronavirus i connazionali da rimpatriare in India. Una circolare emessa il 5 marzo dalla Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) indiana, infatti, richiede a chi sia stato in Italia e voglia tornare in India un certificato di negatività al coronavirus, ma il test in questo momento in Italia non viene effettuato a persone che non presentano sintomi. I medici indiani resteranno in Italia un paio di giorni e riporteranno le persone risultate negative, che dovranno comunque osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Secondo l’ambasciata d’India a Roma, circa 160 mila indiani vivono in Italia, tra i quali circa 3.800 studenti universitari. (segue) (Inn)