Coronavirus: India invia medici in Italia per sottoporre a test indiani da rimpatriare (2)

- Nei giorni scorsi Pinarayi Vijayan, capo del governo dello Stato del Kerala, ha scritto al primo ministro del governo centrale, Narendra Modi, una lettera pubblicata su Twitter in cui ha segnalato il problema dei “molti indiani” bloccati in Italia a causa della circolare della Dgca, che non tiene conto del fatto che le autorità italiane e di altri paesi non effettuano test a persone non sintomatiche. Vijayan ha chiesto al premier di dare istruzioni affinché venisse ritirata, ma il governo ha pensato a una soluzione diversa, decidendo di provvedere direttamente ai test. Oggi Air India, la compagnia aerea di bandiera, ha cancellato tutti i voli per l’Italia fino al 30 aprile. Inoltre, fino alla stessa data, ha cancellato anche quelli per la Francia, la Corea del Sud, il Kuwait, la Spagna e lo Sri Lanka. (Inn)