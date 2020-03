Italia-Cina: ambasciata cinese, grande entusiasmo da Shanghai a Roma (3)

- Le forniture mediche provengono da diverse città della Cina e comprendono anche alcune medicine a base di erbe cinesi come la capsula Lianhuaqingwen. "La capsula di Lianhuaqingwen si è dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando ad apprezzare l'efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi", ha detto Sun. Liang Zongan, direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e di terapia intensiva presso l'Ospedale della Cina occidentale, anch'egli membro del team inviato in Italia, ha dichiarato che i medici cinesi hanno portato con sé alcuni rapporti di ricerca e linee guida sull'esperienza del controllo e del trattamento dell'epidemia acquisiti in Cina, e spera di condividere le informazioni con esperti locali in Italia. Sun ha riferito al "Global Times" che il ritorno in Cina del team medico dipenderà dall'evoluzione della situazione in Italia. (Cip)