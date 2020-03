Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose

- L'appello ai cittadini affinché rispettino le regole è chiaro e forte così come la determinazione a contenere il contagio da coronavirus: "Se non avremo i risultati sperati, siamo pronti a nuove scelte coraggiose". Dalla cabina di regia istituita al Viminale, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sa bene quanto grave sia la situazione. Soltanto ieri sono stati effettuati oltre 100 mila controlli e denunciate 2.197 persone. Nonostante chiusure e raccomandazioni la gente continua ad uscire senza un valido motivo. Bisognerebbe essere più determinati nei divieti. "Dobbiamo tutti - spiega Lamorgese a "Il Corriere della Sera" - essere consapevoli che stiamo affrontando un'emergenza eccezionale, in continua evoluzione e quindi estremamente complessa nella sua gestione. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali, i prefetti, la protezione civile e in primo luogo i medici e il personale sanitario: sono tutti impegnati in uno sforzo corale senza precedenti. Non si tratta solo di imporre un divieto ai cittadini ma di informare e di convincere gli italiani che i comportamenti superficiali possono, soprattutto in questa fase difficile di contenimento del coronavirus, provocare danni gravissimi per la salute pubblica". (segue) (Rin)