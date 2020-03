Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose (2)

- Ci sono migliaia di contagiati e siamo oltre i 1.000 decessi. "Evidentemente molti cittadini non hanno ancora compreso che uscire di casa senza un valido motivo e rimanere a stretto a contatto con amici e parenti è da irresponsabili perché il virus è più veloce e più furbo dei nostri piccoli espedienti per aggirare le ordinanze. Dobbiamo agire subito con determinazione per arginare l'epidemia e, dunque, al di là dei divieti tutti dovrebbero cambiare il proprio stile di vita". Servono più controlli. "Le donne e gli uomini in divisa, ai quali va il mio riconoscimento e la mia gratitudine, stanno svolgendo un compito molto delicato in una inedita operazione per la tutela della salute pubblica. I dati dimostrano il contrario, oltre alle persone sono stati verificati più di 100 mila esercizi commerciali e sanzionati oltre cento negozianti". (segue) (Rin)