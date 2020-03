Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose (3)

- Eppure uno dei problemi maggiori riguarda la possibilità di fare passeggiate e sport all'aperto. "Io credo che prima di chiederci cosa sia permesso e cosa sia vietato dovremmo ragionare su tutti quei comportamenti, il più delle volte superficiali, che in una situazione di eccezionale gravità come questa possono provocare danni molto seri per la salute pubblica. Qui stiamo parlando di un'azione di contenimento di un virus che si può trasmettere con grande facilità. Non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto, ignorando le minime raccomandazioni e precauzioni. Le uscite in compagnia e la permanenza prolungata all'aperto costituiscono situazioni di rischio che devono essere evitate". "I cittadini - continua il ministro - devono collaborare attivamente con le forze di polizia che stanno svolgendo il loro compito con la consueta professionalità, umanità e disponibilità. Sono impegnati per le nostre comunità e per le persone più vulnerabili - e penso ai più anziani che si sentono disorientati - ma anche a svolgere verifiche incisive per sanzionare comportamenti irresponsabili che mettono in grave pericolo non solo la propria salute ma anche quella degli altri, a partire da quella dei propri cari". (segue) (Rin)