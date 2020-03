Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forse sarebbe giusto chiudere tutto. "Il governo ha agito con determinazione e fermezza, adottando le decisioni ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione di una situazione emergenziale assolutamente imprevedibile. Si è trattato di decisioni assunte gradualmente che sono state condivise con gli esperti e il mondo scientifico. Ad oggi siamo impegnati a garantire l'applicazione di tutte le prescrizioni adottate. Ne valuteremo gli effetti e, se necessario, non ci sottrarremo ad altre scelte coraggiose". Lamorgese dice inoltre che "i prefetti sul territorio hanno già organizzato dispositivi di controllo, ricorrendo anche ai militari dell'operazione 'Strade sicure', la cui efficacia è oggetto di continue verifiche. Se dovesse essere necessario interverremo per ampliare le attività di verifica anche eventualmente aumentare il numero dei soldati impiegati". (segue) (Rin)