Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose (5)

- In merito ai motivi che consentono gli spostamenti, "le limitazioni e le raccomandazioni sono le stesse in tutte le Regioni. Si può uscire di casa solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o per situazioni di necessità come fare la spesa o procurarsi generi indispensabili. Per agevolare la verifica di queste esigenze è sempre prevista un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di polizia. Ovviamente la veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi". Le forze dell'ordine devono indossare mascherine e guanti. "Le mascherine in dotazione vanno indossate nelle situazioni in cui risulta impossibile per gli operatori mantenere le distanze minime di sicurezza consentite". (segue) (Rin)