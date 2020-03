Coronavirus: Lamorgese a "Il Corriere della Sera", se necessario altre scelte coraggiose (6)

- C'è il rischio che aumentino le truffe, soprattutto agli anziani. "Ci sono già state denunce e io ho ricordato che tra i primi compiti delle forze di polizia c'è quello di essere al fianco delle persone più vulnerabili. Gli anziani, specialmente chi vive da solo, sono disorientati e dunque deve esserci il massimo dell'attenzione nei loro confronti e delle loro esigenze anche da parte di chi è chiamato a tutelare la sicurezza dei cittadini". Il ministro non nasconde la sua preoccupazione. "Devo dire che come ministro e come cittadina non posso che essere preoccupata. Sono comunque convinta che il nostro Paese supererà anche questa prova difficile e che tutti noi ne usciremo cambiati. E, ne sono certa, anche più uniti. In questa situazione difficile e inedita mi dà forza, anche contro la paura, ricordare le parole del presidente Aldo Moro che nella stagione buia del terrorismo, poco prima di essere rapito, parlò davanti ai gruppi parlamentari e diede una grande lezione agli italiani: 'Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi, e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà'", ha concluso Lamorgese. (Rin)