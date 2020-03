Serbia: dinaro in calo, si attesta a 117,6739 sull'euro

- Scende la quotazione del dinaro che nella giornata di oggi si attesta a 117,6739 punti sull'euro, secondo quanto comunica la Banca nazionale serba (Nbs). Su base mensile il valore del dinaro perde lo 0,1 per cento, mentre su base annua guadagna lo 0,4 per cento. La quotazione del 27 gennaio è la più alta di quest'anno, con 117,5205 punti, mentre quella più bassa è stata registrata il 4 febbraio, con 117,6087 punti. La quotazione del 18 novembre 2019 è la più alta dell'anno scorso, con 117,4333 punti, mentre nella giornata del 29 gennaio 2019 è stata registrata quella più bassa, con 118,4940 punti. La quotazione del 2 marzo 2018 è stata la più alta di quell'anno, con 118,0084 punti, mentre nella giornata del 5 gennaio 2018 è stata registrata quella più bassa, con 119,0027 punti. Nella giornata del 27 dicembre 2017 è stata registrata la quotazione più alta di quell'anno, con un valore di 118,2934 punti, mentre nella giornata del 13 febbraio 2017 è stata registrata quella più bassa, con 124,0174 punti. Dall'inizio dell'anno l'istituto centrale ha acquistato 15 milioni di euro per arginare le oscillazioni del corso valutario. (Seb)