Italia-Russia: coronavirus, ambasciata rilascia documenti per rimpatrio connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Russia a Roma rilascia una speciale dichiarazione consolare che consente a tutti i connazionali in Italia di tornare liberamente in patria, anche a chi risiede in maniera permanente nel paese. L'ambasciata russa raccomanda di stampare la dichiarazione consolare o salvarla su uno smartphone e di presentarla insieme agli altri documenti necessari per spostarsi in Italia e per lasciare il paese. Le misure sono state disposte in relazione all'emergenza provocacata dal coronavirus. (Res)