'Ndrangheta: viole norma decreto "iorestoacasa", arrestato latitante

- E' stato arrestato in Contrada Monica di Bruzzano Zeffirio (Rc), il latitante Cesare Antonio Cordì, classe 1978, in quanto colpito da provvedimento di custodia carceraria poiché indagato per trasferimento fraudolento di valori, aggravato perché commesso al fine di agevolare l’associazione mafiosa. L’intraprendenza nel violare le prescrizioni delle norme emergenziali dettate dal governo hanno impedito all'uomo di celare la propria presenza in una casa, i militari hanno infatti colto il bagliore di una sigaretta attraverso una tapparella, segnale che in quell'abitazione ci fosse il ricercato sulle cui tracce erano ormai da giorni. L'uomo, ritenuto esponente di spicco della ‘ndrangheta di Locri, sarebbe stato aiutato dal figlio, resosi irreperibile già durante l'operazione “Riscatto” che, nell’agosto del 2019, aveva consentito ai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, di colpire la storica cosca locrese dei Cordì, ai cui partecipi furono contestati, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, con l’aggravante di aver agito per favorire gli interessi della ‘ndrangheta. Sono in corso le indagini per ricostruire la rete che di persone che ha favorito la latitanza del 42enne. L'arresto odiernono è stato eseguito dalle compagnie di Bianco e Locri, dai carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori d’Aspromonte”.(Ren)