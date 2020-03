Coronavirus: Meloni, Lagarde va rimossa, siamo sicuri che la sua sia stata una gaffe?

- Il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite a "Radio anch’io" su rai Radio1, ha ribadito la sua posizione nei confronti del presidente della Bce: "Lagarde va rimossa. Ieri la presidente della Bce ha fatto una gaffe che non avrei fatto neppure io, pur non facendo il suo lavoro e non avendo quelle competenze. Ma noi siamo sicuri - è stato il dubbio insinuato dal leader di Fd’I - che sia una gaffe quella di Lagarde? Me lo chiedo perché è talmente incredibile che possa dire una cosa così cretina". (Rin)