Siria: ministero degli Esteri russo, attacchi israeliani aumentano tensioni nella regione

- La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli attacchi israeliani sul territorio siriano minano la stabilità e alimentano le tensioni regionali. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa siriana "Sana". “Siamo preoccupati della consolidata pratica israeliana di effettuare attacchi unilaterale in territorio siriano in violazione della sovranità dei paesi arabi confinanti”, ha affermato Zakharova.(Res)