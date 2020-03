Coronavirus: autorità marocchine decidono di sospendere i voli da e per l'Algeria

- Le autorità marocchine hanno deciso di sospendere i voli da e per l’Algeria fino a nuovo avviso. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map". “Presa nell'ambito di un approccio concertato da Rabat per fermare il diffondersi del coronavirus, questa decisione era stata precedentemente notificata alle autorità algerine”, si legge in un dispiaccio dell’agenzia. (Mar)