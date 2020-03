Coronavirus: Marocco sospende i collegamenti aerei e marittimi con la Spagna

- Il Regno del Marocco ha deciso, in consultazione con le autorità spagnole, di sospendere, fino a nuovo avviso, i voli aerei e il traffico passeggeri da e verso la Spagna. Re Mohammed VI e re Felipe VI, spiega l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, hanno trovato un accordo su questo argomento, a seguito di discussioni che si sono svolte tra i capi di governo e i ministri degli Interni e degli Affari esteri dei due paesi. Il Marocco e la Spagna, due paesi vicini e partner, fanno sapere che "stanno lavorando in pieno coordinamento per affrontare questa pandemia globale". (Mar)