Coronavirus: Tunisia, la scoperta di un focolaio è una questione di tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta dell'esistenza di un focolaio di coronavirus in Tunisia è solo questione di tempo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'assistenza sanitaria di base di Tunisi, Shukri Hammouda. Parlando ieri sera alla stampa tunisina, per annunciare che il numero dei contagiati nel paese è salito a tredici casi, presso la sede del ministero della Salute, Hamouda ha aggiunto, in una dichiarazione all'agenzia di stampa “Tap”, che la Tunisia non fa eccezione rispetto agli altri paesi che hanno registrato infezioni da questo coronavirus e che poi hanno scoperto dei focolai. (Tut)