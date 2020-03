Mauritania: trenta feriti negli scontri tra due comunità nella zona orientale

- Si sono verificati ieri violenti scontri che hanno visto affrontarsi due comunità che vivono nell'estremo oriente della Mauritania, lasciando sul campo circa 30 feriti, alcuni dei quali in situazioni preoccupanti, secondo una dichiarazione delle autorità locali. Questi scontri hanno avuto origine mercoledì 11 marzo nella località di Oum Roukba, situata a 120 chilometri a sud-ovest della città di Oualata, nella provincia di Hodh Chargui. All'origine degli delle violenze vi è il tentativo di una delle comunità di scavare un pozzo tradizionale non lontano da un altro già esistente. Le autorità hanno dichiarato di aver inviato elementi della Guardia nazionale il 29 febbraio per demolire il pozzo e porre fine alla disputa. (Res)