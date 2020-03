Coronavirus: seconda morte in Algeria

- La diffusione del coronavirus in Algeria ha provocato la seconda vittima. Secondo una dichiarazione del ministero della Salute di Algeri, si tratta di una persona di 55 anni. Si registra inoltre un nuovo caso di contagio. Si tratta di una donna che è tornata dalla Francia ed era ricoverata nell'ospedale di Skikda in condizioni stabili. Il ministero della Salute conferma che "le indagini epidemiologiche sono ancora in corso per conoscere e identificare tutte le persone che erano in contatto con le persone contagiate”. Secondo la stessa fonte, al fine di ridurre il rischio di importazione e diffusione di questa pandemia globale, il ministero della Salute consiglia ai cittadini algerini di posticipare i loro viaggi. (Ala)