Romania: presidente Iohannis avvia consultazioni con i partiti per scegliere nuovo premier (2)

- "Ho deciso - ha annunciato Iohannis - di convocare consultazioni con i partiti parlamentari. Non abbiamo tempo da perdere. Esorto il parlamento a lavorare rapidamente affinché la prossima settimana venga investito un governo a tutti gli effetti, un governo con il quale posso dedicarmi al 100 per cento alla lotta contro gli effetti della diffusione del nuovo coronavirus, con tutte le leve a mia disposizione per adottare le misure necessarie", ha detto il presidente. La decisione di Citu di rinunciare all'incarico è arrivata poco prima del voto di fiducia al governo. Il precedente governo presieduto dal leader liberale Ludovic Orban è stato sfiduciato a febbraio. (Rob)