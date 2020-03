Coronavirus: Meloni, alcune proposte Fd'I saranno in decreto, abbiamo aperto breccia in governo

- Il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite a "Radio anch’io" su Rai Radio1, ha chiarito che per capire se il decreto economico risponderà alle aspettative di Fd'I, "bisognerà aspettare e leggerlo. Mi pare che almeno a parole alcune nostre proposte dovrebbero essere nel decreto, abbiamo aperto una breccia nel governo". Meloni ha poi spiegato nel dettaglio le proposte avanzate da Fd'I: "Noi ci siamo concentrati sulla chiusura di tutto quello che poteva chiudersi ma rimane il problema che chi è costretto a lavorare deve essere messo in condizioni di farlo in assoluta sicurezza e va dato loro un incentivo economico. Questo è un tema che abbiamo posto - ha spiegato Meloni - ma che forse non rienterà già in questo decreto". (Rin)