Coronavirus: Congo-Kinshasa, confermato secondo caso nel paese

- Un secondo caso di contagio da nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) è stato confermato in Repubblica democratica del Congo. Lo ha riferito il ministero della Sanità congolese su Twitter, precisando che la persona infetta è un uomo del Camerun, prontamente ricoverato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nell'annunciare il nuovo caso, le autorità sanitarie hanno rinnovato l'appello ai cittadini di rispettare un'igiene rigorosa e di attenersi alle prescrizioni ufficiali. Un primo caso di contagio confermato martedì scorso a Kinshasa aveva suscitato forte preoccupazione negli esperti. Terza città più popolosa del continente con circa 10 milioni di abitanti, la capitale della Repubblica democratica del Congo, dista infatti pochi chilometri dalla vicina Brazzaville, che attualmente non ha adottato particolari misure precauzionali, e soprattutto è collegata quotidianamente con voli diretti da Francia e Belgio, paesi che fino a ieri sera non avevano annunciato misure particolari. Il ministro della Salute Eteni Longondo aveva precisato che ad aver contratto questo primo caso di Covid-19 è un uomo di nazionalità belga che è stato ricoverato in seguito al risultato positivo del test. "Stiamo seguendo le persone con cui (l'uomo) è stato in contatto in modo che tutti siano messi in isolamento", ha aggiunto il ministro. (Res)