Coronavirus: Meloni, liberare economia, chiesto utilizzo voucher per stagionali raccolta agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio1, illustrando le proposte economiche avanzate da Fd'I, ha sottolineato la necessità di liberare l'economia e consetire "la raccolta agricola attraverso il lavoro degli stagionali": "Abbiamo chiesto - ha detto Meloni - l'utilizzo dei voucher per consentire alle imprese di assumere stagionali". Fd'I ha inoltre proposto "uno spostamento degli adempimenti fiscali. Lunedì scade l'Iva e sarebbe insufficiente una misura solo sotto i 400 mila euro". Tra le altre proposte ci sono anche: "Cassa integrazione per tutti e sostegno alle partite Iva. Anche se - ha spiegato la leader di Fd'I- temo che le risorse per le partite Iva non saranno quelle che avremmo voluto noi". (Rin)