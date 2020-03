Coronavirus: primi casi confermati in Gabon e Ghana

- Gabon e Ghana hanno confermato i loro primi casi di coronavirus, diventando rispettivamente il nono e il decimo paese dell'Africa sub-sahariana a registrare casi positivi. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, il governo del Gabon ha affermato che il caso di contagio riguarda un 27enne gabonese che era tornato dalla Francia lo scorso 8 marzo, mentre il ministero della Salute del Ghana ha fatto sapere di aver registrato la positività di due persone tornate di recente dalla Norvegia e dalla Turchia. Sale così a 158 il numero totale di contagi registrati finora nel continente africano: Egitto (79), seguito da Algeria (26), Sudafrica (17), Tunisia (sette), Marocco (sei), Senegal (cinque), Camerun, Burkina Faso, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Ghana (due ciascuno), Togo, Costa d'Avorio e Gabon (uno ciascuno), per un totale di cinque decessi (in Egitto, Marocco e Algeria) e 45 guariti. (Res)