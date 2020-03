Coronavirus: viola quarantena per andare sul trattore, 1 denuncia nel Mantovano

- Continuano i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Viadana (Mn) relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus. In particolare, un 63 enne di Marcaria, nonostante fosse in quarantena con l’obbligo di rimanere a casa, è stato trovato dai carabinieri della locale stazione alla guida del proprio mezzo agricolo, mentre circolava sulla strada provinciale. Ad Acquanegra altri due uomini sono stati denunciati perché si trovavano in auto per futili motivi; erano andati a lavare la macchina e a fare un giro per il paese.(Ren)