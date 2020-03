Lituania: presidente Nauseda annulla visita in Ucraina per emergenza coronavirus

- Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha deciso di rinviare la visita in Ucraina prevista per il 18-20 marzo, a causa della diffusione globale del coronavirus. Lo ha reso noto il segretario stampa della presidenza lituana Antanas Bubnialis, ripreso dall’agenzia “Delfi”. “La visita era in programma per il 18-20 marzo”, ha detto il portavoce. Nauseda potrebbe anche cancellare la sua partecipazione al Consiglio europeo previsto a fine marzo a Bruxelles, secondo fonti stampa. (Res)