Usa-Cina: coronavirus, rappresentante Commercio esenta forniture mediche da tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del rappresentante del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato di aver concesso ieri l'esenzione dalle tariffe alle importazione di alcuni prodotti medici importati dalla Cina, tra cui mascherine per il viso, rivestimenti per stetoscopio e manicotti per polsini per la pressione sanguigna. Le esclusioni sono state concesse mentre gli Stati Uniti sono alle prese con la diffusione dell'infezione da coronavirus nel paese. I prodotti erano stati inclusi in una quarta tornata di tariffe sulle merci cinesi imposte dagli Stati Uniti il primo settembre dell'anno scorso.(Nys)