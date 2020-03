Cina: crollo hotel Fujian, salito a 29 il bilancio delle vittime

- È salito a 29 il bilancio delle vittime del crollo del Xinjia Hotel nella città di Quanzhou, nella provincia cinese meridionale del Fujian. Il progetto dell'hotel non era stato sottoposto alle procedure di revisione di base e non aveva alcuna pianificazione o permesso di costruzione: esistevano gravi problemi nella costruzione e nella ristrutturazione, ha riferito una squadra investigativa del Consiglio di Stato cinese. Secondo il team investigativo, il proprietario ha trovato segni di danneggiamento nel pilastro portante che andava deformandosi prima del crollo, ma ha continuato comunque la sua attività; inoltre, i dipartimenti di supervisione locali non hanno funzionato correttamente. "I responsabili dell'incidente sono stati arrestati", ha affermato Hong Ziqiang, vicesindaco esecutivo di Quanzhou. (segue) (Cip)