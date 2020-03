Cina: crollo hotel Fujian, salito a 29 il bilancio delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento del crollo avvenuto sabato scorso, un totale di 71 persone erano rimaste intrappolate tra le macerie. La costruzione dell'edificio, con una superficie di settemila metri quadrati, è iniziata nel 2013. Nel 2018 è stato convertito in hotel con 66 camere. Oltre mille pompieri, agenti di polizia e medici sono stati inviati per unirsi ai lavori di salvataggio e il ministero della Gestione delle emergenze ha inviato una squadra di lavoro a Quanzhou per aiutare nel salvataggio e indagare sulla causa dell'incidente. (segue) (Cip)