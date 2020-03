Cina: coronavirus, 95 per cento grandi aziende ha ripreso a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di ripresa del lavoro n Cina al di fuori della provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia di coronavirus, è di circa il 60 per cento per le piccole e medie imprese e oltre il 95 per cento per le grandi aziende. Lo ha dichiarato oggi il viceministro dell'industria cinese, Xin Guobin, durante un briefing del Consiglio di Stato cinese. Il viceministro ha affermato che la Cina si coordinerà con altri paesi per portare avanti la ripresa delle attività, anche se la pandemia alimenta l'incertezza sul ritorno alla normalità. Il paese sta cercando di tornare al lavoro dopo aver imposto rigide restrizioni ai trasporti e alle persone per rallentare la diffusione delle infezioni. (segue) (Cip)