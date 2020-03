Usa: coronavirus, sindaco città di New York proclama lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: coronavirus, città di New York proclama lo stato di emergenzaIl sindaco di New York, Bill De Blasio, ha proclamato lo ostato di emergenza nella città in risposta alla pandemia del nuovo coronavirus. Il sindaco ha rivolto un grave avvertimento ai suoi concittadini, affermando che il ritorno alla normalità richiederò mesi. “Ci stiamo approssimando ad una situazione per la quale l’unica analogia possibile è la guerra”, ha dichiarato De Blasio durante una conferenza stampa nella serata di ieri. Ieri i casi confermati di Covid-19 a New York sono aumentati a 95, e il sindaco ha paventato una accelerazione ad un migliaio di casi entro la prossima settimana. Lo stato di emergenza, che segue una serie di misure straordinarie già adottate dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, darà a De Blasio l’autorità di emanare ulteriori misure emergenziali: a breve dovrebbe giungere l’annuncio del blocco dei grandi eventi, e l’obbligo per gli esercizi commerciali con meno di 500 posti a sedere di operare a metà della capacità normalmente consentita. Siti importanti della vita cittadina, come il Madison Square Garden, la Radio City Music Hall e il Barclays Center, potrebbero restare chiusi per mesi. (segue) (Nys)