Imprese: Cda di Generali approva bilancio 2019, risultato operativo record a 5,2 miliardi di euro

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio della capogruppo relativo al 2019. Il gruppo, stando a quanto riferisce una nota, nel corso dell’esercizio 2019 ha conseguito una crescita solida e profittevole in tutti i segmenti di business grazie all’esecuzione disciplinata ed efficace del piano strategico ‘Generali 2021’. I risultati evidenziano l’eccellenza tecnica e confermano la solidità patrimoniale nonostante il peggioramento delle condizioni macroeconomiche e il perdurante scenario di bassi tassi d’interesse. L’Ad di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Generali ha chiuso il 2019 con il miglior risultato operativo della sua storia e con un’eccellente solidità patrimoniale, consolidando la posizione tra i leader globali del settore. I risultati confermano che siamo pienamente in linea con tutti gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’. L’implementazione disciplinata della strategia ha portato a una crescita profittevole in tutte le linee di business ed ha anche permesso di incrementare la diversificazione delle fonti di utile, con la raccolta netta Vita a ottimi livelli e il miglior Combined Ratio tra i peer”. (segue) (Com)