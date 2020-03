Imprese: Cda di Generali approva bilancio 2019, risultato operativo record a 5,2 miliardi di euro (2)

- Questi risultati ottenuti nonostante il contesto macroeconomico, ha aggiunto Donnet, “sono stati raggiunti grazie al contributo di tutte le persone di Generali – dipendenti, agenti e collaboratori – che lavorano per realizzare la nostra ambizione di essere Partner di Vita dei clienti. La nostra priorità è accompagnare la crescita del gruppo con un impegno a lungo termine sulla sostenibilità. Abbiamo definito obiettivi chiari e misurabili focalizzati sull’ambiente – su impatti diretti, prodotti e investimenti – sul benessere dei dipendenti, sulle comunità locali nelle quali operiamo e sui più alti standard di governance”. I risultati del 2019 e i progressi compiuti rispetto ai target del piano strategico ‘Generali 2021’, ha proseguito l’Ad, “ci mettono in una solida posizione per far fronte all’emergenza, continuamente in evoluzione, causata dalla diffusione del Covid-19 nel mondo. La nostra priorità è quella di salvaguardare la salute e il benessere delle nostre persone garantendo la continuità di tutte le nostre attività e mantenendo pienamente i livelli di offerta e servizio ai clienti”. (segue) (Com)