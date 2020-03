Imprese: Cda di Generali approva bilancio 2019, risultato operativo record a 5,2 miliardi di euro (3)

- Il gruppo nel corso dell’esercizio 2019 ha conseguito una crescita solida e profittevole in tutti i segmenti di business grazie all’esecuzione disciplinata ed efficace del piano strategico ‘Generali 2021’. I risultati evidenziano l’eccellenza tecnica e confermano la solidità patrimoniale nonostante il peggioramento delle condizioni macroeconomiche e il perdurante scenario di bassi tassi d’interesse. Il risultato operativo del Gruppo registra la migliore performance di sempre attestandosi a 5.192 milioni di euro, in aumento del 6,9 per cento (4.857 milioni di euro FY2018) grazie al positivo andamento di tutti i segmenti di attività. I segmenti Vita e Danni confermano l’eccellente profittabilità tecnica, con il Combined Ratio a 92,6 per cento (-0,4 p.p.) e il New Business Margin a 3,89 per cento (-0,49 p.p.). L’incremento nel segmento Asset Management deriva dall’andamento del mercato nel suo complesso e dal consolidamento dei ricavi delle nuove multi-boutique. Il risultato operativo del segmento Holding e altre attività beneficiano del risultato di Banca Generali e dei maggiori proventi dal private equity. (segue) (Com)