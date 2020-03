Imprese: Cda di Generali approva bilancio 2019, risultato operativo record a 5,2 miliardi di euro (4)

- Il risultato non operativo del Gruppo si attesta a -1.581 milioni di euro (-1.361 di euro FY2018) e include l’onere lordo one-off di 245 milioni di euro dell’operazione di liability management relativa al riacquisto di titoli subordinati. L’utile netto cresce a 2.670 milioni di euro (+15,7 per cento) e riflette il miglioramento del risultato operativo, nonché il contributo derivante dalle attività in dismissione o cedute. L’utile netto normalizzato, che non comprende l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle dismissioni per complessivi 475 milioni di euro, ammonta a 2.191 milioni di euro. Escludendo l’onere netto one-off di 188 milioni di euro per la citata operazione di liability management, l’utile netto normalizzato si attesta a 2.379 milioni di euro, in aumento del 6,6 per cento. L’utile del segmento Asset Management cresce a 280 milioni di euro (+19 per cento). I premi complessivi del Gruppo ammontano a 69.785 milioni di euro, in crescita del 4,3 per cento per effetto del positivo sviluppo in entrambi i segmenti di business. Coerentemente con gli obiettivi della strategia ‘Generali 2021’, 15.225 milioni di euro dei premi totali sono costituiti da prodotti a valenza sociale e ambientale. La raccolta netta Vita cresce a 13.632 milioni di euro (+19,6 per cento) e le riserve tecniche Vita, trainate dalla forte raccolta netta, evidenziano un aumento del 7,6 per cento a 369,4 miliardi di euro. I premi del segmento Vita, pari a 48.260 milioni di euro, registrano un aumento del 4,5 per cento, grazie in particolare all’andamento osservato nella seconda parte dell’anno. I premi del segmento Danni, pari a 21.526 milioni di euro, crescono del 3,9 per cento grazie agli andamenti registrati nei comparti auto e non auto e confermano l’evoluzione positiva registrata nei trimestri precedenti. (segue) (Com)