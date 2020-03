Imprese: Cda di Generali approva bilancio 2019, risultato operativo record a 5,2 miliardi di euro (5)

- Gli Asset Under Management del Gruppo sono pari a 630,1 miliardi di euro (+29 per cento). Il patrimonio netto del Gruppo si attesta a 28.360 milioni di euro (+20,2 per cento). La variazione è dovuta principalmente al risultato di pertinenza del Gruppo, alla distribuzione del dividendo e ad altri utili o perdite rilevati a patrimonio netto (in particolare per la variazione della riserva per utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita). Il Gruppo conferma un’ottima posizione patrimoniale con il Regulatory Solvency Ratio a 224 per cento, in aumento di 8 p.p. nonostante il perdurare dei bassi tassi di interesse. Relativamente all’obiettivo di ottimizzazione finanziaria del piano strategico, a gennaio 2020 il Gruppo ha già raggiunto il punto medio della forchetta target di riduzione del debito, con una riduzione della spesa annua per interessi superiore all’obiettivo massimo previsto dal piano. Il RoE a 12,4 per cento si conferma in linea con i target della strategia ‘Generali 2021’. (Com)