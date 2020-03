Coronavirus: Generali costituisce fondo sino a 100 milioni di euro per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi ieri sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha deciso di costituire un Fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19 a livello internazionale. Il Fondo, i cui interventi saranno rivolti principalmente in Italia, ma anche negli altri paesi in cui Generali opera, prevede iniziative immediate, per rispondere velocemente alla crescente emergenza, e di medio periodo, per favorire il recupero delle economie dei paesi interessati una volta terminata la situazione di crisi. Al Fondo, si legge in un comunicato, potranno contribuire anche i dipendenti di Generali. Il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, e l’amministratore delegato, Philippe Donnet, hanno affermato: “Con questo fondo straordinario internazionale mettiamo a disposizione risorse immediate e concrete per rispondere all’emergenza Covid-19. Generali vuole essere leader negli sforzi della comunità internazionale per fronteggiare quella che è sia una crisi sanitaria sia una crisi economica, e che può essere affrontata solamente con l’impegno di tutti. Siamo parte della storia italiana ed europea e, come accaduto in passato, facciamo e faremo del nostro meglio per contribuire al benessere della collettività”. (segue) (Com)