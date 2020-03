Coronavirus: Generali costituisce fondo sino a 100 milioni di euro per affrontare emergenza (2)

- Il Fondo prevede un primo sostegno fino a 30 milioni di euro da destinare a emergenze straordinarie in Italia, finanziando le priorità che verranno definite insieme al Servizio Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile italiana, attraverso il Commissario straordinario all’emergenza Covid19 nominato dal governo; una serie di iniziative a favore delle persone dove il Gruppo può fare la differenza: i clienti di Generali in situazioni di particolare difficoltà in conseguenza della crisi, sia di organizzazione familiare o economici; le Piccole e Medie Imprese dei settori più colpiti e particolarmente vulnerabile alla crisi, e i loro dipendenti. Questa iniziativa esprime i valori che il Gruppo rappresenta con il proprio Purpose – consentire alle persone un futuro più sicuro prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni – e con la volontà di essere Partner di Vita dei clienti. (Com)