Imprese: Generali, convocata assemblea azionisti per i giorni 27, 29 e 30 aprile

- Il Consiglio di amministrazione di Generali ha convocato l’Assemblea degli azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 27, 29 e 30 aprile, a Trieste. In sede ordinaria, l’Assemblea delibererà sul bilancio d’esercizio 2019 e sulla sua approvazione, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione. L’assemblea procederà inoltre alla presentazione del bilancio consolidato e della Relazione annuale integrata e alla destinazione dell’utile d’esercizio 2019 e distribuzione del dividendo. Inoltre è prevista la nomina e compenso del Collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022. Inoltre ci sarà la presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che prevede l’approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento Ivass n. 38/2018; e la deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998 (TUIF). Durate l’assemblea è prevista, inoltre, l’approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Attesa anche l’approvazione speciale piano azionario per l’amministratore delegato ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del piano azionario. (segue) (Com)