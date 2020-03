Imprese: Generali, convocata assemblea azionisti per i giorni 27, 29 e 30 aprile (2)

- In sede straordinaria, l’Assemblea delibererà sul Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020, con l’approvazione della delega al Consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile del piano; mentre per quanto riguarda il piano azionario speciale per l’amministratore delegato è prevista l’approvazione della delega al Cda, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del piano. Inoltre si prevede la modifica dello Statuto Sociale, relativamente agli artt. 3.1 (sulla previsione dell’indirizzo della Sede legale nel comune di Trieste), 9 (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, 33.7 (sulla disciplina dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso sistemi di teleconferenza), 28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.10 e 28.13 (sulla disciplina statutaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione). Per quanto riguarda il Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2020, si attende l’approvazione della delega al Consiglio di amministrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, a servizio del piano. Per quanto attiene alla proposta di modifica dell’art. 28 dello Statuto sociale, in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione, si fa presente che il testo oggi vigente prevede che il Consiglio sia formato da un numero di componenti compreso tra 10 e 21, eletti dalla lista di maggioranza e, in un numero tra 1 e 3, da una sola lista di minoranza. Tale assetto è in vigore dal 2007: da allora, le pratiche di governo societario hanno conosciuto una sensibile evoluzione e si sono consolidate, nel tempo, prassi e comportamenti che rendono opportuno oggi riconsiderare la disciplina statutaria, anche alla luce dell’evoluzione della platea azionaria della Compagnia. (segue) (Com)